Première réunion entre la Chine et le nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida

Le tout nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida a eu une discussion avec le président chinois Xi Jinping via téléconférence vendredi. Il s’agit de la toute première réunion entre les deux personnalités depuis la prise de fonction de Kishida la semaine dernière.

Les discussions de vendredi entre Kishida et Xi interviennent arrive un an environ après que la dernière du même genre a eue lieu entre un PM japonais et le président chinois. L’année dernière, en septembre, le premier ministre Yoshihide Suga, alors qu’il venait de prendre fonction, s’était également entretenu avec le dirigeant chinois.

Xi a envoyé un message de félicitations à Kishida lundi, lorsqu’il est devenu le nouveau dirigeant du Japon, affirmant que les deux pays asiatiques devraient « renforcer le dialogue et la communication et améliorer la confiance mutuelle et la coopération dans le but de construire une relation bilatérale qui réponde aux exigences de la nouvelle ère », selon les médias d’État chinois.

La Chine est l’un des principaux partenaires commerciaux du Japon, mais les pays sont en désaccord sur la souveraineté des îles Senkaku inhabitées dans la mer de Chine orientale. Les îles administrées par le Japon sont revendiquées par Pékin, qui les appelle Diaoyu et envoie souvent des navires des garde-côtes dans la région, malgré les protestations de Tokyo.