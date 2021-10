Polyandrie en Afrique du Sud: le sujet divise la population

L’Afrique du Sud travaille actuellement sur un texte, donnant le droit à une femme de prendre plusieurs maris en même temps, une réponse aux adeptes de l’égalité du genre. La polygamie est déjà en vigueur dans le pays.

En Afrique du Sud, l’égalité homme-femme est inscrite dans la Constitution. Le Gouvernement du pays arc-en-ciel travaille, en effet, sur une proposition qui donnera le droit à la femme de partager sa vie avec plusieurs conjoints, à la fois, la polygamie étant déjà en vigueur dans le pays. Ledit texte viendra combler ce que les partisans de l’égalité du genre considèrent comme un vide, en termes d’égalité sexuelle.

Cette mesure gouvernementale est une aubaine pour les féministes, notamment, qui auront tout fait pour que cette « inégalité soit corrigée, alors même que c’était déjà inscrite dans la Constitution sud-africaine. Selon les défenseuses des droits des femmes, ce n’est que le respect d’une décision constitutionnelle, qui fait barrage à toute forme de discrimination sexuelle dans le pays du défunt Nelson Mandela.

La proposition était soumise à un débat public, mercredi 30 juillet 21. Elle a soulevé beaucoup d’opposition de la part des hommes d’église et aussi, surtout, des polygames eux-mêmes.

« C’est scandaleux de soutenir » la polyandrie « sur la base de l’égalité »

Peu courante, la polygamie masculine est surtout pratiquée en Afrique du Sud par les Zoulous âgés, vivant dans des zones rurales. Le plus illustre d’entre eux étant l’ex-président, Jacob Zuma, et ses quatre épouses.

Le ministre de l’Intérieur a regretté, dans une déclaration officielle, que le débat public sur la légalisation de la polygamie féminine ait donné lieu à des échanges virulents.

Les opposants, les plus farouches à cette mesure, sont les hommes polygames, comme l’acteur Musa Mseleku, qui joue dans une série télévisée sur la polygamie. Selon lui, la polyandrie détruirait les fondamentaux de la culture africaine. « Un enfant appartient aussi à nos ancêtres. Il y aura une énorme compétition pour savoir à qui appartient l’enfant. Et cela va détruire les familles que nous essayons de protéger. Et puis, dormir avec une femme tombée enceinte d’un autre homme est tabou dans notre culture. C’est scandaleux de soutenir cela sur la base de l’égalité. », a-t-il déclaré, cité par un journal local.