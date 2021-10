Politique et lutte antiterroriste: le Mali veut rafraîchir ses relations avec le Maroc

En visite au Maroc, le ministre malien des affaires étrangères a souligné la nécessité pour le Mali, de renforcer ses relations de longue date, avec le royaume du Maroc. Abdoulaye Diop a également indiqué que son pays cherchait des alliés pour aider à améliorer sa situation sécuritaire.

Alors que les nouvelles autorités maliennes cherchent par tous les moyens, des options dans le cadre de la politique sécuritaire du Mali, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, a rendu visite aux autorités marocaines pour tenter de raviver les relations entre les deux pays. Le chef de la diplomatie malienne a souligné l’importance de la sécurité dans son pays et celle de partenaire fiable aux côté du Mali.

« Ce que le gouvernement de transition voulait, c’était aider les Maliens à se parler, à parvenir au compromis et au consensus nécessaires et à avoir la compréhension nécessaire pour calmer la situation et créer les conditions pour aller aux élections », a indiqué Diop.

« La situation sécuritaire, si elle n’est pas prise en charge, on ne pourra même pas organiser d’élections, car il y a beaucoup de localités aujourd’hui, où les élections ne sont pas possibles, si nous ne travaillons pas avec des partenaires pour créer les conditions. Donc la situation sécuritaire est extrêmement importante pour pouvoir évaluer la situation », a déclaré Abdoulaye Diop.