Plusieurs dizaines d’avions de chasse chinois entrent dans l’ADIZ de Taïwan

Selon un rapport du ministère de la défense de Taïwan, un nombre record d’avions de chasse chinois sont entrés dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan lors de deux sorties distinctes lundi.

C’est le nombre le plus élevé en une seule journée, d’avions militaires chinois pénétrant dans l’ADIZ de Taïwan, depuis que Taïwan a commencé à publier un décompte de telles actions en Septembre 2020.

La première sortie comprenait 52 avions dont 34 Shenyang J-16, deux chasseurs Sukhoi SU-30, deux avions de guerre anti-sous-marine Y-8, 12 bombardiers H-6 et deux KJ-500, qui est un avion aéroporté de troisième génération et un avion d’alerte précoce et de contrôle (AEW&C), a déclaré le ministère de la Défense nationale. Les 52 avions sont entrés dans la partie sud-ouest de l’ADIZ de Taïwan dans la journée de lundi, mais n’ont pas pénétré dans la partie sud et sud-est de l’ADIZ, selon le ministère.

Dans le même temps, la même source soutien que plus tard, dans la même journée, quatre chasseurs J-16 chinois sont encore entrés dans la zone. Les autorités de Taïwan ont indiqué que l’armée a réagi en déployant des avions pour surveiller les avions chinois, en émettant des avertissements radio et en mobilisant des moyens de défense aérienne.

Cet espace aérien est considéré comme faisant partie de l’ADIZ de Taïwan, une zone déclarée par un pays pour lui permettre d’identifier, de localiser et de contrôler les aéronefs étrangers en approche, mais n’est pas considéré par le droit international comme son espace aérien territorial. Entre le 1er octobre et 20 heures le 4 octobre, un total de 145 avions chinois sont entrés dans l’ADIZ de Taïwan : 38 le 1er octobre, 39 le 2 octobre, 16 le 3 octobre et 52 le 4 octobre.