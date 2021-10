Piraterie: le Royaume Unie déploie un navire de guerre et des commandos dans le Golfe de Guinée

Dans le cadre de la répression contre la piraterie qui terrorise les navires et les marins dans le golfe de Guinée, le navire de guerre britannique le HMS Trent, a accosté à Lagos au Nigéria pour apporter son aide.

La Royal Navy du Royaume Uni a déployé un navire de guerre accompagné d’un contingent de 42 Commandos des Royal Marines, qui travaillerait avec la marine nigériane dans une patrouille conjointe pour lutter contre l’insécurité dans le milieu maritime. Selon les rapports, le contingent se lancera dans des opérations de sécurité dans le golfe de Guinée, couvrant le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, la Gambie et le Cap-Vert.

Citant un communiqué du haut-commissariat britannique, PUNCH rapporte que « le navire, le premier navire de la Royal Navy à opérer dans la région depuis trois ans, effectuerait des patrouilles de sécurité maritime et aiderait les marines à développer des compétences maritimes clés et à élaborer des plans pour de futures opérations dans le Région ».

Le Golfe de Guinée est considéré comme la mer la plus dangereuse du monde pour les navires marchands et de pêche. Les pirates y sont très actifs et attaquent les bateaux, pillent et enlèvent les occupants contre rançon. Plus tôt, la marine russe a mis en déroute des pirates qui tentaient d’aborder un navire qui avait quitté le Togo pour le Cameroun. Des sondages ont montré une nette régression des attaques ces dernières années.