Pfizer: le vaccin serait efficace contre les formes graves du virus

Selon une récente étude, parue dans la revue The Lancet, l’administration de deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech assurerait une efficacité prouvée contre les formes graves de la Covid-19 et les variants du virus, pendant une période d’au moins six mois.

À en croire les résultats d’une nouvelle étude, réalisée sur le vaccin Pfizer/BioNTech, il est apparu que le vaccin anti-Covid serait efficace contre les formes graves du virus et les variants, pendant une période d’au moins six mois. C’est ce qu’on peut retenir d’un article paru dans la revue scientifique, The Lancet, ce mardi 05 octobre 2021.

À lire aussi : Prix Nobel de physique: 03 nouveaux lauréats inscrits dans les annales

Deux doses pour contre les formes graves, selon l’étude

Les travaux ont été conduits par Pfizer et le réseau de santé américain, Kaiser Permanente, et les recherches ont porté sur les données médicales de 3,4 millions de sujets vivant en Californie du Sud, dans la période allant de décembre 2020 à août 2021. Les résultats de ces travaux font état de ce que les deux doses du vaccin sont efficaces contre les risques d’hospitalisation et les variants sur une période minimale de six mois.

Les résultats montrent, entre autres, que l’efficacité du vaccin face aux risques d’infection diminue avec le temps, passant de 88% dans le mois qui suit la deuxième injection, à 47% six mois après. Au demeurant, le vaccin reste efficace à 90% contre les risques d’hospitalisation liée à la Covid-19, y compris en cas d’infection au variant Delta, pour au moins six mois, relèvent les résultats de l’étude.

À lire aussi : Prix Nobel de physique: 03 nouveaux lauréats inscrits dans les annales

Selon Sara Tartof, principale auteure de l’étude, ces travaux montrent clairement que le seul rempart efficace contre la Covid-19 et le variant Delta, notamment, ce sont les vaccins. « Notre étude confirme que les vaccins sont un outil central pour contrôler l’épidémie et demeurent extrêmement efficaces pour prévenir les formes graves et les hospitalisations, y compris contre Delta ou d’autres variants préoccupants », a-t-elle mentionné dans le communiqué de la revue.

Au-delà de toutes ces recherches, qui confirment l’efficacité des vaccins pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, il est important de rappeler que les messures barrières ne doivent pas être négligées.