Pérou: Mirtha Vásquez nommée au poste du Premier ministre

Le président péruvien Pedro Castillo a nommé mercredi, la militante de l’environnement et des droits humains, Mirtha Vásquez, au poste du Premier ministre. Elle remplace ainsi, Guido Bellido Ugarte qui n’a fait que deux mois après sa prise de fonction.

60 jours après son élection, le président Pedro Castillo, a nommé une élue de centre-gauche à la tête du gouvernement péruvien. La nomination de Mirtha Vásquez, au poste du Premier ministre est un geste envers l’aile modérée de la tacite coalition de gauche qui le soutient au gouvernement. «J’informe le pays que nous avons accepté aujourd’hui la démission du chef du gouvernement, Guido Bellido Ugarte, que je remercie pour ses services», a déclaré Pedro Castillo lors d’une brève allocution surprise de trois minutes diffusée par la télévision d’État.

Mirtha Vásquez avocate de 46 ans et ancienne présidente du Congrès, a prêté serment en présence du chef de l’État, lors d’une cérémonie au Palais du gouvernement retransmise par la télévision publique. «Pour Dieu, pour ce pays de femmes et d’hommes qui tous les jours luttent pour vivre dans la dignité, sans discrimination, et qui promeuvent de vrais changements, oui je le jure», a déclaré la nouvelle Première ministre.

Au passage, six ministres ont eux aussi été remplacés, avec trois femmes de plus nommées, et là encore une volonté affichée d’aller vers plus de consensus, de stabilité gouvernementale, de pacification de la vie politique péruvienne. Pedro Castillo a lancé un appel «à l’unité la plus large pour atteindre des objectifs communs», faisant notamment référence à la relance économique. «Il est temps de placer le Pérou au-dessus de toute idéologie et des positions de partis isolés», a souligné le président.