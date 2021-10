Pédocriminalité: Guy Ossito Midiohouan appelle à une enquête sur l’église catholique au Bénin

Le Professeur béninois Guy Ossito Midiohouan s’est prononcé sur le rapport « Sauvé » sur les crimes commis dans l’église catholique en France et a appelé l’initiation de la même enquête au Bénin car estime-t-il, « les réactions indignées à tous les étages du clergé ne doivent surtout pas être prises pour un signe de résipiscence ».

Le rapport « Sauvé » sur les crimes commis par des religieux catholiques en France sur une période donnée, a révélé les dessous d’une pédocriminalité presque entretenue par l’église. Plus de 2500 prêtres et autres religieux de l’église catholique de France sont impliqués dans des abus sur plus de 300 milles victimes entre 1950 et 2020. Après la publication de ce rapport qui met la honte absolu sur l’église, le professeur béninois Guy Ossito Midiohouan a appelé à effectuer le même exercice au niveau de l’église béninoise.

« Il est désormais clair pour tout le monde que le célibat des prêtres est une vraie Catastrophe pour l’Humanité », indique l’universitaire béninois cité par le site d’information Banouto. « Les réactions indignées à tous les étages du clergé ne doivent surtout pas être prises pour un signe de résipiscence; elles sont l’expression d’une hypocrisie systémique, fondement des crimes ignominieux révélés aujourd’hui au grand jour. Et ce sont eux qui se veulent les garants de la Morale! Quel foutu monde que le nôtre!», estime-t-il.

« Je réclame la même enquête sur la pédocriminalité dans l’église chez nous, au Bénin, pour enfin crever cet abcès purulent. L’épiscopat béninois a le devoir impérieux de commanditer cette enquête pour donner la preuve de sa crédibilité, s’il pense qu’il lui en reste encore un petit bout (…) Il est temps de faire évoluer l’Eglise et de la contraindre à s’adapter à notre temps (…) c’est la nouvelle exigence des hommes et des femmes libres et dignes », appelle Midiohouan.