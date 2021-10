Pas de fusion entre Moele-Bénin et l’UP, démenti formel de Juste Agnoro

Annoncé en fusion avec l’Union Progressiste (UP), le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) apporte un démenti formel par la voix de son Secrétaire général, Juste Agnoro.

Il n’y a un projet de fusion entre Moele-Bénin et l’UP en vue. Cette information qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours est simplement fausse, selon Juste Agnoro. « Nous nous inscrivons en faux contre cette information à tout point de vue », a écrit le Secrétaire général de Moele-Bénin.

Le Bureau politique de Moele-Bénin s’insurge contre cette manœuvre et appelle ses militants et sympathisants à la sérénité. Il invite les uns et les autres à s’engager davantage pour l’enracinement du parti à travers les différentes contrées du pays. Moele-Bénin a profité de l’occasion pour réaffirmer son soutien au président Patrice Talon

Il faut rappeler que, pour le compte des élections municipales et communales de mai 2021, Moele-Bénin, n’ayant pas pu faire valider son dossier de candidature, a rejoint l’Union Progressiste. Cet accord d’alliance a été uniquement valable pour le compte desdites élections.