Panne massive sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger

Les différentes plateformes du groupe Facebook sont toutes en panne ce lundi après-midi. Les origines de la panne sont pour l’heure inconnues mais plus personnes ne peut accéder aux réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde.

Le réseau social Facebook et ses trois applications Instagram, WhatsApp et Messenger sont en panne ce lundi après-midi. Le site spécialisé Downdetector enregistre une multiplication des signalements depuis 17h30, heure française. La panne est mondiale. Si certains n’arrivent carrément pas à se connecter à Facebook, les applis Instagram et Whatsapp s’ouvrent bien, mais ne chargent plus de nouveau contenu depuis le début de la panne.

« Nous avons conscience que certains utilisateurs ont des problèmes pour accéder à nos produits ou applications. Nous travaillons à remettre tout en ordre le plus vite possible et nous nous excusons pour tout désagrément », nous a précisé une porte-parole du groupe Facebook. Le problème touche aussi bien les services sur mobile que sur PC, et ce quel que soit le fournisseur d’accès.

Sur Twitter, le hashtag #InstagramDown est de retour et le nombre de tweets se plaignant de l’indisponibilité du service grimpe rapidement, propulsant le mot-dièse en tendances. Les tweets sont rédigés dans différentes langues, laissant présager d’une panne de grande envergure, possiblement à l’échelle mondiale. Il a rapidement été suivi du hashtag #FacebookDown et du simple mot-clé « WhatsApp ».

It appears that Facebook, Messenger and Instagram are having DNS issues — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 4, 2021

Selon Jane Manchun Wong, spécialiste du reverse engineering, il pourrait s’agir d’un problème de DNS, aussi bien pour les sites publics que pour le site servant aux employés pour leurs tests.