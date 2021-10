Panne de Facebook: Telegram accueille « 70 millions de réfugiés » en 24h, un record

Avec la panne mondiale de WhatsApp et Facebook Messenger, plus de 70 millions d’utilisateurs ont rejoint la messagerie sécurisée Telegram, a affirmé ce mardi 5 octobre son fondateur russe, Pavel Dourov. Telegram dit avoir battu un record d’inscriptions.

La messagerie Telegram est passée lundi de la 56e à la 5e place des applications gratuites les plus téléchargées aux États-Unis. Avec la panne mondiale de WhatsApp et Facebook Messenger, les utilisateurs avaient deux choix pour continuer à discuter avec leurs proches : soit passer par les bons vieux SMS (qui ont probablement rencontré beaucoup de succès hier soir) ou trouver des concurrents en messagerie instantanée.

Telegram est sans aucun doute l’alternative la plus populaire à WhatsApp, avec plus de 200 millions d’utilisateurs actifs, un cryptage bout-en-bout pour les appels vocaux et l’autodestruction des messages à la Snapchat, c’est certainement l’app qui a le plus d’atouts face aux applications de Facebook.

Selon une récente déclaration de Nikolaï Dourov le PDG de Telegram, la fréquentation de l’application russe a littéralement explosé hier soir pendant que WhatsApp et Facebook Messenger étaient victimes d’une gigantesque panne. Présentant cela comme l’arrivée de nouvelles personnes dans la grande famille Telegram, voici ce que le PDG a déclaré:

« Hier, Telegram a connu une augmentation record des inscriptions et de l’activité des utilisateurs. Le taux de croissance quotidien de Telegram a dépassé la norme d’un ordre de grandeur, et nous avons accueilli plus de 70 millions de réfugiés d’autres plateformes en une seule journée. » a déclaré Nikolaï Dourov. Et de continuer « Je suis fier de la façon dont notre équipe a géré cette croissance sans précédent, car Telegram a continué à fonctionner sans problème pour la grande majorité de nos utilisateurs.

« Cela dit, certains utilisateurs des Amériques ont pu connaître une vitesse plus lente que d’habitude, car des millions d’utilisateurs de ces continents se sont précipités pour s’inscrire à Telegram en même temps. Je demande à nos utilisateurs actuels de saluer leurs amis nouvellement arrivés, de les aider à déballer leurs affaires et de leur faire savoir ce que nous avons en stock. Assurez-vous qu’ils restent dans le coin et qu’ils voient pourquoi Telegram a des années d’avance sur la concurrence. Pour les nouveaux utilisateurs, je voudrais dire ceci : bienvenue à Telegram, la plus grande plate-forme de messagerie indépendante. Nous ne vous laisserons pas tomber quand d’autres le feront. »