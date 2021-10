Panique au PSG: Lionel Messi absent à l’entrainement

Attendu à l’entrainement de ce jeudi avant le choc de vendredi entre le PSG et Lille, comptant pour la 12è journée de Ligue 1, Lionel Messi n’a pas été vu au camp des loges, ni même aux alentours.

Après le triste nul face à Marseille (0-0), le PSG va tenter de renouer avec la victoire. Les Parisiens affrontent Lille ce vendredi dans le cadre de la 11è journée de Ligue 1. Un match important pour les franciliens qui visent les trois points de la partie pour se mettre en confiance avant le déplacement à Leipzig, à l’occasion de la 4è journée de phase de groupe de Ligue des champions.

Ce jeudi, le PSG a effectué sa dernière séance d’entrainement avant le grand-rendez-vous de demain. Tout l’effectif parisien était réuni au camp des loges pour l’occasion. Tous…sauf Lionel Messi qui n’a pas été vu au cours de la séance. La star argentine n’a pas été vu ni sur la pelouse, encore moins aux alentours de l’enceinte. Est-il blessé? Pour l’heure, le PSG n’a fourni aucune explications officielles sur cette situation.

Il faut préciser que Kylian Mbappé qui souffre d’une blessure, n’est pas non plus aperçu à l’entrainement du PSG, ainsi que Marco Verratti, touché à la hanche face à l’Olympique de Marseille le weekend dernier et donc forfait pour la rencontre de demain.