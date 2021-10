ONU au Mali: insécurité et le groupe Wagner sur la table des discussions

La délégation onusienne est arrivée à Bamako samedi 23 octobre 2021. Au Mali, elle discutera notamment de l’insécurité généralisée au Sahel et évoquera la question à polémique de la société russe Wagner avec les autorités.

Après la CEDEAO, l’ONU entame une mission diplomatique au Mali. L’Organisation internationale a dépêché samedi, une délégation à Bamako, en raison de la situation politique et sécuritaire du pays. Selon l’agenda de la délégation onusienne, elle devrait être reçue ce dimanche, par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop et le Premier ministre Choguel Maiga.

Les discussions vont tourner autour de l’insécurité généralisée dans le Sahel et au nord du Mali, la question des bavures militaires attribuées aux FaMa et l’épineuse question des mercenaires Russe Wagner qui empoisonne déjà les relations diplomatiques entre Paris et Bamako, selon une source diplomatique rapportée par AFP. La délégation est conduite par l’ambassadeur du Niger auprès des nations unies Abdou Abarry et son collègue Nicolas Rivière accompagnés de deux autres, ajoute la source.

Autre sujet important qui ferait objet de discussion, est la question de la tenue à bonne date des élections. La junte militaire au pouvoir au Mali, ne cache pas sa volonté de reporter l’élection fixée au 27 février 2022 par la CEDEAO. Une date non négociable, selon l’organisation sous-régionale. L’ONU qui appelle au retour du pouvoir aux mains des civils, s’alignerait, elle aussi, derrière la CEDEAO sur ce sujet. Reste à savoir quelle attitude adopterait les autorités de Bamako.