« On a commencé par vouloir gouverner le parti comme une affaire personnelle », Laurent de Laure Faton sur Hounkpè

La vague de démissions enregistrée par la parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a pour source le mode de gouvernance du parti. Selon l’ancien secrétaire à la jeunesse et à l’information numérique, Laurent de Laure Faton, c’est la volonté du secrétaire exécutif national du parti, Paul Hounkpè d’instaurer au sein de la formation politique une pensée unique qui crée la désertion.

Des démissions en cascades de responsables et de militants; c’est ce à quoi fait face depuis peu les instances dirigeantes du parti force cauris pour un Bénin émergent. Reçu ce dimanche 17 Octobre sur une émission politique, Laurent de Laure Faton, l’un des derniers responsables à déposer sa démission indexe la gouvernance à la tête du parti.

Le responsable à l’économie numérique du parti accuse l’ancien ministre Paul Hounkpè d’être à la base de la vague de démissions enregistrées par le parti. Il y avait selon lui un malaise profond au sein de la FCBE mais on (Paul Hounkpè -ndlr) refusait qu’on fasse le débat.

A le croire, le Secrétaire exécutif des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) refuse qu’il y ait des courants de pensée. « Tout le monde devrait être unanime avec sa pensée et si vous vous opposez à lui, vous êtes son ennemi« , confie Laurent de Laure Faton.

On a commencé par vouloir gouverner le parti comme une affaire personnelle

Evoquant sa suspension du parti force cauris pour un Bénin émergent, Laurent de Laure Faton estime qu’elle était abusive et unilatérale. Cette sanction prise unilatéralement contre sa personne, n’est qu’une illustration à le croire de comment le parti est géré par le secrétaire exécutif national. « Aucun de nos textes ne permettait à un individu ou même à un bureau exécutif national ou même à un bureau politique de suspendre quelqu’un« , a précisé l’ancien responsable FCBE.

Dr Laurent de Laure Faton estime par ailleurs que le respect mutuel a déserté le forum au sein du parti et on a de plus en plus l’impression qu’il y a un mépris vis à vis des camarades, « on a commencé à ne plus respecter les militants et certains des responsables du parti. On a commencé par vouloir gouverner le parti comme une affaire personnelle« , a-t-il fait savoir.

Faut-il le rappeler, Laurent de Laure Faton n’est plus membre du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE). Il a démissionné du parti et s’est associé avec d’autres démissionnaires pour créer un nouveau parti politique dénommé « La Nouvelle Alliance » mis sous les fonts baptismaux le samedi 16 Octobre dernier.