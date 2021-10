« Nous sommes tous pécheurs, et nous ne voyons que la paille dans l’œil du voisin », Nicéphore Soglo

Des dossiers de trafic de cocaïne éclaboussent depuis quelques temps avec frénésie la République. Le dernier en date est celui de la cargaison de 2,5 tonnes de « cocaïne pure » qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Face à la polémique suscitée par ce dossier, l’ancien président Nicéphore Soglo dans un communiqué de presse, invite les uns et les autres à arrêter les déballages qui ne font que mal à l’image du pays.

Face aux polémiques suscitées par l’interception d’une cargaison de « cocaïne pure », et le déballage d’un chroniqueur connu sous le pseudonyme de « frère Hounvi », le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a effectué une sortie médiatique pour donner des détails sur le dossier malgré le communiqué dont s’est fendu le procureur de la République pour présenter le dossier à l’opinion publique.

Agacé par toutes ces déclarations, l’ancien président Nicéphore Soglo, dans un communiqué de presse en date du mardi 5 octobre invite tous ceux qui se donnent à cet exercice, d’épargner le peuple béninois de toutes ces déballages. « Je voudrais qu’on épargne à ce peuple, tous ces déballages qui donnent la nausée. Que le pays de la Conférence Nationale Souveraine soit soupçonné d’être l’une des plaques tournantes de la drogue, de la cocaïne en Afrique de l’Ouest, est déjà triste et déshonorant« , indique-t-il dans son communiqué de presse.

Et comme pour dire qu’il est inutile de dire que tel homme d’affaire est coupable et tel autre ne l’est pas, le patriarche poursuit dans son communiqué en affirmant que « nous sommes tous pécheurs, et nous ne voyons que la paille dans l’œil du voisin en ignorant, la poutre qu’il y’a dans notre propre œil ».

Les chrétiens, poursuit-il dans son communiqué de presse, disent qu’il nous faut, « sans oublier« , pardonner à ceux qui nous ont offensés. « C’est aussi le crédo des religions traditionnelles. On fait ‘’saara’’. Alors de grâce, respectons pour un court instant, la mémoire de ce peuple que nous avons essayé de sortir ensemble de la misère, de la maladie, de la violence« .

L’ancien président Nicéphore Soglo conclu son communiqué de presse par ce qui fait aujourd’hui convergence au sein de la classe politique, du moins certains d’entre eux: la recherche de la paix pour sorti de la crise politique dans laquelle le pays évolue depuis quelques années. « La paix, selon le président HOUPHOUËT », rappelle-t-il comme pour indiquer le chemin à suivre dans cette recherche de paix.