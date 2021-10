«Nous n’avons trouvé aucun signe de la présence de Wagner au Mali» (Armée française)

Les forces françaises au Mali assurent qu’il n’y a aucun signe de présence de mercenaires russe du groupe Wagner dans le pays ouest-africain.

Lors d’un briefing jeudi, le porte-parole de l’état-major des armées françaises Pascal Yanni a déclaré que les unités d’opérations spéciales françaises, participant à l’opération antiterroriste Barkhane dans la région du Sahel, n’ont trouvé aucun signe de la présence de la compagnie militaire privée (PMC) groupe Wagner au Mali, rapporte l’agence TASS. « Nous n’avons trouvé aucun signe de la présence de Wagner au Mali », a-t-il déclaré.

Cette déclaration intervient en effet, après qu’un média a révélé que le Mali était dans les tractations pour signer un accord avec le groupe militaire privé russe Wagner. Selon l’accord, les mercenaires russes viendraient au Mali pour aider dans la lutte contre le terrorisme et également à la formation des troupes locales.

Une situation qui n’a pas plu à Paris qui a critiqué les nouvelles autorités de Bamako. Fin septembre, la ministre française des Armées Florence Parly a averti les autorités maliennes que le pays s’isolerait et perdrait le soutien de la communauté internationale s’il utilisait des mercenaires.

Aussi, la tension est montée d’un cran lorsque le Premier ministre malien a indiqué à l’ONU que la France avait abandonné le pays en plein vol et qu’il était du devoir des autorités du pays de chercher d’autres alternatives pour combler le vide laisser. Macron a énergiquement réagi et a qualifié les propos de honteux et le gouvernement malien d’illégitime.