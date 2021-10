Note en monnaie locale: le Bénin passe de A- à A

Le Bénin est passé de A- à A dans la note en monnaie locale. C’est du moins l’indice relevé par L’Agence Bloomfield Investment Corporation. Cette avancée est une reconnaissance de la bonne gestion des comptes publics du pays et un risque de défaut négligeable en monnaie nationale.

L’Agence Bloomfield Investment Corporation a relevé la note en monnaie locale du Bénin. Selon cette note, le Bénin passe de A- à A. Beaucoup de facteurs positifs expliquent ce relèvement de la note du pays. Comme facteur positif, le Bénin jouit d’une dette publique viable avec un risque modéré de surendettement, une forte mobilisation des ressources budgétaires par rapport aux prévisions malgré le double choc de crise économique et sanitaire, un environnement politique relativement stable et de nouveaux projets dans les plans de développement en cours dont les retombées socio-économiques devraient conduire à un équilibre budgétaire pour l’Etat.

A lire aussi: Bénin: 8 personnes emportées par les eaux suite au chavirement d’une barque sur le fleuve Okpara

La conséquence, cette note du Bénin en monnaie locale place le pays à la hauteur de certains Etats de la sous région comme La Côte-d’Ivoire et le Sénégal. Ces trois pays deviennent ainsi les seules nations de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) notées A.

Les facteurs de risque sur les marchés des capitaux sont minimes

Grâce à cette avancée, « l’accès aux marchés des capitaux sont bons et les facteurs de risques minimes ». Par conséquent, la qualité de crédit du Bénin est élevée sur le long terme. Selon l’agence de notation, « les facteurs de protection sont bons…Les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique« . Sur le court terme, Il est à noter que le Bénin est en mesure de rembourser ses crédits en temps opportun.