Nigéria: près de 200 otages sauvés par les forces de sécurités dans l’Etat de Zamfara

Près de 200 personnes enlevées par des bandits dans l’Etat de Zamfara, au nord-ouest du Nigéria, ont été sauvées par les éléments de l’armée du pays, a annoncé jeudi la police.

« La police et d’autres agences de sécurité ont mené des agressions contre des emplacements de bandits identifiés dans différentes parties de l’État dans le but de débarrasser l’État de toutes les activités de bandits récalcitrants et d’autres éléments criminels », a déclaré le porte-parole de la police Mohammed Shehu. Selon ses déclarations, au moins 187 otages dont des femmes et des enfants, qui avaient passé des semaines en captivité, ont été libérés lors de l’assaut.

Dans le cadre de ses efforts pour perturber les activités des bandits, le gouvernement a fermé le mois dernier les services de télécommunications à Zamfara et dans d’autres États. L’armée a annoncé la semaine dernière avoir « neutralisé » près de 300 criminels lors des opérations de sécurité. Mais la violence n’a pas cessé. Mardi, une centaine de bandits auraient fait une descente dans le village de Kuryan Madaro à Zamfara, tuant plus d’une douzaine de personnes et confisquant de l’argent et des téléphones portables aux habitants.