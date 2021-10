Nigeria: Muhammadu Buhari lance le e-Naira, première monnaie numérique en Afrique

La Banque centrale du Nigéria (CBN) avait annoncé pour le 1er octobre 2021, la phase pilote de la monnaie électronique du Nigéria, le eNaira, qu’elle émet. Mais, c’est finalement ce lundi 25 octobre 2021 qu’elle sera lancée, selon une déclaration publiée samedi par le directeur de la communication de la CBN, Osita Nwanisobi.

Le président Muhammadu Buhari dévoilera officiellement, lundi 25 octobre 2021, la monnaie numérique de la Banque centrale du Nigeria (CBN), connue sous le nom d’e-Naira. La Banque centrale du Nigeria avait déjà annoncé le lancement de la monnaie numérique le 1er octobre, mais l’a reporté en raison des événements prévus pour le 61e anniversaire de l’indépendance du pays.

Une déclaration faite samedi par le porte-parole de la banque, Osita Nwasinobi, indique que le lancement aura lieu à la State House, à Abuja. « Le lancement de l’e-Naira est le point culminant de plusieurs années de travail de recherche de la Banque centrale du Nigeria pour repousser les limites du système de paiement afin de rendre les transactions financières plus faciles et transparentes pour toutes les couches de la société », indique le communiqué.

« L’e-Naira marque donc une étape majeure dans l’évolution de la monnaie et la CBN s’engage à faire en sorte que l’eNaira, comme la Naira physique, soit accessible à tous « . « Étant donné que l’e-Naira est un voyage, le dévoilement marque la première étape de ce voyage, qui se poursuivra avec une série de modifications, de capacités et d’améliorations supplémentaires des plateformes « , a déclaré M. Nwasinobi.

Une vraie monnaie mais virtuelle

Si plusieurs Etats africains travaillent sur des projets de monnaie virtuelle, le Nigeria semble avoir un coup d’avance. Il sera le premier à émettre, le 4 octobre 2021, sa propre monnaie numérique. Avec ce lancement, le Nigeria, première économie d’Afrique en termes de PIB et pays le plus peuplé du continent (plus de 200 millions d’habitants), devait faire figure de pionnier sur le continent.

Un eNaira sera l’équivalent des nairas en billets, mais sous forme dématérialisée. En principe, il existera parallèlement aux espèces sans les remplacer. Cette forme de monnaie électronique, émise par la banque centrale nationale, sera accessible aux ménages comme aux entreprises.

Le naira numérique constituera une solution de paiement supplémentaire, plus facile à utiliser, pour ceux qui n’ont pas de comptes bancaires, contribuant ainsi à l’accessibilité et à l’inclusion. Mais pour être acceptée, une monnaie numérique doit permettre un paiement simple, gratuit, sans risque et inspirant confiance, donc sous le contrôle d’une Banque centrale.

Le Nigeria n’est pas le seul pays africain à vouloir se lancer dans l’aventure numérique. Le Ghana a indiqué en juin 2021 être très avancé dans ce projet sans pour autant fixer d’échéance claire. Les banques centrales d’Afrique du Sud et du Rwanda se disent également très intéressées. La Chine est devenue la première économie majeure à lancer, l’an dernier, la version test d’une monnaie numérique. Depuis, au moins cinq pays ont lancé leur monnaie virtuelle, selon le groupe de réflexion américain Atlantic Council.