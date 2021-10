Nigéria – Lutte antiterroriste: les blindés chinois vont entrer dans la bataille

La Chine a livré au Nigéria dans le cadre de sa lutte contre les bandits et les terroristes, des dizaines de véhicules blindés, rapporte Politic Nigeria.

Selon les informations, le gouvernement nigérian a réceptionné 60 nouveaux véhicules blindés de transport de troupes à chenilles de Type VP-1 de la République populaire de Chine. Cette acquisition est censée aider le pays ouest africain à renforcer les efforts visant à débarrasser le pays de l’insécurité. Selon le patron de l’armée nigériane, le lieutenant-général Farouk Yahaya, il s’agit d’un signe de l’engagement du gouvernement à assurer la paix et la normalité dans tout le pays.

« Il s’agit d’un effort qui s’inscrit dans les objectifs cardinaux du gouvernement fédéral de s’attaquer à l’ensemble des défis sécuritaires auxquels notre cher pays, le Nigeria, est confronté », a indiqué le chef d’état-major. « Ces plates-formes que nous commandons ici aujourd’hui s’ajoutent à d’autres équipements apportés à cet effet et cela souligne la volonté stratégique de garantir qu’un état de normalité est atteint dans tout le Nigéria », a ajouté Yahaya.

Le Nigéria est en proie depuis plusieurs années aux terroristes de Boko Haram et à cela, est venu s’ajouter le phénomène des bandits et les enlèvements réguliers dont font l’objet les populations civiles dans le nord et le centre du pays.