Nigéria: l’interdiction de Twitter levée

Le président nigérian, Muhammadu Buhari a ordonné ce vendredi, la levée de l’interdiction de Twitter dans le pays alors que le réseau social américain a été suspendu le 24 juin dernier, accusé d’avoir une « mission suspecte » contre le gouvernement nigérian.

Trois mois après sa suspension, Twitter est de retour au Nigéria. L’interdiction qui pèse sur le réseau social américain a été levée ce vendredi par le gouvernement nigérian. En effet, dans un discours marquant le jour de l’indépendance du pays, le président Muhammadu Buhari a déclaré que les Nigérians pouvaient continuer à utiliser la plate-forme pour « des engagements commerciaux et positifs ». Un comité présidentiel s’était engagé avec Twitter sur un certain nombre de questions allant de la sécurité nationale à la fiscalité équitable et au règlement des différends, a précisé le chef d’Etat. Twitter de son côté, n’a pas encore réagi à la levée de cette interdiction.

Twitter suspendu depuis le 4 juin

Le gouvernement avait annoncé le 4 juin 2021 suspendre Twitter pour « une durée indéterminée », accusant notamment le réseau social d’avoir une « mission suspecte » contre le gouvernement nigérian, et de tolérer sur sa plateforme les messages du chef d’un groupe séparatiste incitant à la violence dans le sud-est du Nigeria.

La suspension de Twitter était intervenue deux jours après la suppression par le réseau social d’un message du président Muhammadu Buhari. Le chef de l’État avait menacé de « traiter avec un langage qu’ils comprennent » les responsables des violences actuelles dans le sud-est du Nigeria – attribuées par les autorités à des séparatistes igbos-, qui ravivent les terribles souvenirs de la guerre du Biafra qui a fait plus d’un million de morts dans les années 1960.

Cette suspension, puis l’ordre du gouvernement aux médias audiovisuels de supprimer leur compte dans un geste « patriotique », avait profondément consterné au Nigeria, où ce réseau social est un important outil de contestation sociale.