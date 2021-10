Nigéria: le tout nouveau chef de l’ISWAP, Mallam Bako neutralisé par l’armée

Seulement quelques jours après l’annonce de la mort du chef de Boko Haram/États islamiques de la province d’Afrique de l’Ouest (ISWAP) Al-Barnawi, l’armée annonce également la mort de son successeur Mallam Bako.

Selon une déclaration du quartier général de la Défense du Nigéria, les troupes de l’opération Hadin Kai ont, au cours des deux dernières semaines, éliminé pas moins de 38 terroristes de l’ISWAP dont le tout nouveau chef, Mallam Bako. Dans un rapport, le média d’information DAILY Nigerian, avait révélé la mort de Bako, quelques jours après le meurtre de son prédécesseur, Al-Barnawi. Cette information vient ainsi d’être confirmée par l’armée du Nigéria.

Faisant le point sur les opérations des forces armées à travers le pays entre le 14 et le 28 octobre, le directeur par intérim des opérations des médias de défense, Bernard Onyeuko, a également indiqué qu’un total de 11 éléments criminels, dont des terroristes, leurs informateurs et des fournisseurs de logistique, ont été arrêtés, tandis que cinq civils kidnappés ont été secourus au cours des opérations.

Il a déclaré que les troupes avaient récupéré 29 armes assorties, 166 cartouches de munitions assorties ainsi que deux camions armés et 622 sacs d’engrais, utilisés pour la production d’engins piégés. Onyeuko a en outre déclaré qu’un total de 1 199 terroristes et leurs familles, comprenant 114 hommes adultes, 312 femmes adultes et 773 enfants, se sont rendus aux troupes à différents endroits du nord-est entre le 15 et le 28 octobre.