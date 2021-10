Nigéria: le chef de l’ISWAP Abou Musab al-Barnawi, est mort

L’armée nigériane a annoncé jeudi, la mort du chef du groupe djihadiste État islamique de la province de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP), Abou Musab al-Barnawi.

Le chef du groupe djihadiste ISWAP, l’autre faction de Boko Haram, Abou Musab al-Barnawi, est décédé, a annoncé jeudi le plus haut commandant militaire nigérian. « Je peux vous confirmer avec autorité qu’al-Barnawi est mort. Aussi simple que cela. Il est mort et reste mort », a déclaré le chef d’état-major de la Défense, le général Lucky Irabor, aux journalistes, sans donner de détails sur la manière et la date du décès.

On sait que l’armée nigériane avait plusieurs fois, annoncé la mort de chefs djihadistes qui, quelques temps après, sont réapparus bien vivants. Le groupe ISWAP aussi n’a pas encore confirmé la mort de son chef mais aucun démenti n’a toutefois pas été apporté pour l’instant à la déclaration du chef de l’armée nigériane.

La mort de Abou Musab al-Barnawi, intervient quelques mois après que le chef emblématique de la secte islamiste Boko Haram, Abubakar Shekau, a également perdu la vie suite à une attaque des hommes de l’ISWAP. Pour l’heure, on ne sait pas encore comment al-Barnawi est mort.