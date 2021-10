Nigéria: des bandits massacrent plusieurs dizaines de civils dans une attaque d’une rare violence

Au moins une trentaine de personnes ont été massacrées dans une attaque d’hommes armés au Nigéria dimanche soir. Selon les informations, les assaillants ont pris d’assaut, un marché en ouvrant le feu dans toutes les directions.

C’est une agression d’une rare violence dans le nord du Nigéria. Selon un communiqué du gouverneur de la région de Sokoto, Aminu Waziri Tambuwal, un gang criminel présumé est à l’origine de l’attaque contre le marché hebdomadaire à Goronyo. Selon les témoins de la scène dramatique, les assaillants sont entrés dans le marché bondé d’acheteurs et de commerçants, après l’avoir encerclé; ils ont ensuite ouvert le feu « sporadiquement » sur les badauds, aspergeant la foule de balles.

Le bilan provisoire de cette attaque était d’environ 30 morts, selon un porte-parole du gouvernement régional. Cependant, un résident local a déclaré qu’il y avait au moins 60 corps à la morgue de l’hôpital général de Goronyo. Des gangs lourdement armés connus localement sous le nom de bandits ont terrorisé le nord-ouest et le centre du Nigeria pendant des années, pillant et pillant des villages, mais les attaques sont devenues encore plus violentes ces derniers mois.