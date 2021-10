Nigéria: 15 otages déjouent la vigilance de leurs kidnappeurs et prennent la clé des champs

Six femmes et neuf enfants, enlevés par des djihadistes à leurs communautés chrétiennes du nord-est du Nigeria, ont réussi à déjouer la vigilance de leurs ravisseurs, en prenant la fuite. Ils ont marché six jours durant à travers la brousse, avant de rallier une ville, a annoncé aux médias nigérians, lundi 11 octobre 2021, une fonctionnaire locale.

L’enlèvement de civils est monnaie courante au Nigéria, notamment, dans la région nord du pays. Six femmes et neufs ont été enlevés dans cette localité et maintenus prisonniers par leurs ravisseurs depuis un moment. Le rapt de ces 15 individus date d’il y a plusieurs mois, à en croire les propos de Zuwaira Gambo, commissaire aux droits de femmes de l’Etat de Borno, rapportée par les journaux locaux.

Parmi les 15 prisonniers, trois femmes et leurs cinq enfants avaient été kidnappées en octobre 2020 dans le village de Takulashi, situé dans le district de Chibok de l’Etat de Borno. Trois autres femmes et leurs quatre enfants en mai dans le village de Kufre, situé dans le district de Hong de l’Etat voisin d’Adamawa, a précisé Zuwaira Gambo.

En 2014, quelque 300 collégiennes avaient été enlevées dans le Chibok par Boko Haram, apportant au groupe djihadiste une notoriété mondiale.

Les 15 évadés, dont une femme enceinte de huit mois, originaire de Kufre, ont marché de la forêt de Buni Yadi, située dans l’Etat de Yobe proche, jusqu’à la ville de Damboa, dans le Borno, soit une distance d’environ 90 km, selon la commissaire des droits de femme.

« Ils ont fait preuve de ténacité, à marcher dans le bush pendant six jours », a déclaré la commissaire, tout en présentant les évadés au gouverneur du Borno, Babagana Zulum, et à des dignitaires chrétiens.

La forêt de Buni Yadi est connue pour abriter les djihadistes de l’Etat islamique en Afrique de l’ouest (Iswap), liés au groupe Etat islamique et issus d’une scission avec Boko Haram. L’Iswap est devenu depuis la force dominante dans la région.

M. Zulum a exprimé sa joie que les 15 femmes et enfants aient pu échapper aux « terroristes de Boko Haram », une expression que les responsables nigérians utilisent pour désigner les deux groupes djihadistes.

Les deux groupes terroristes mènent depuis 12 ans une guerre contre l’Etat nigérian, et parfois entre eux, ce qui a coûté la vie à plus de 40 000 personnes et en a déplacé plus de deux millions.