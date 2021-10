Niger: l’ambassadeur du Pakistan reçu à Niamey par le président Mohamed Bazoum

Le diplomate pakistanais en poste à Niamey, Ahmed Ali Sironhey, a été reçu dans l’après-midi de ce jeudi 28 octobre au palais présidentiel par le président Mohamed Bazoum. Au cours de cette entrevue, Ahmed Ali Sironhey a remercié son hôte pour le soutien du Niger au Pakistan dans le cadre de la résolution du problème du Cachemire.

Plusieurs sujets ont été abordés ce jeudi, par le président du Niger Mohamed Bazoum et l’ambassadeur du Pakistan, Ahmed Ali Sironhey. Outre les remerciements du Pakistan adressés à Mohamed Bazoum pour le soutien de son pays au Pakistan dans le différend du Cachemire, Ahmed Ali Sironhey a déclaré à la presse, après sa sortie d’audience qu’il a fait à son hôte, le compte rendu du Forum d’Investissement Niger-Pakistan qui s’est tenu à Niamey du 16 au18 septembre dernier.

La création de la Zone économique spéciale Niger-Pakistan à Niamey et d’un Corridor d’éducation et de santé Niger-Pakistan, les bourses d’études offertes par le Pakistan au Niger et la visite prochaine du Président Mohamed Bazoum au Pakistan ont été au centre de cet entretien, a-t-il précisé. L’agriculture, la formation, l’opérationnalisation des hôpitaux de référence du Niger à travers l’envoi de médecins spécialisés du Pakistan ont également été abordés au cœur de cette audience.