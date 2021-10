Niger: 3 policiers tués et 7 blessés dans une attaque à la frontière avec le Burkina Faso

Une attaque armée a ciblé dimanche, le poste frontalier de Petelcolé, à quelques kilomètres de Tera et sur la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Selon le bilan, 3 policiers sont morts et 7 autres sont blessés.

Venus à bord de quatre pick-up et plusieurs dizaines de motos, les assaillants ont détruit en amont, l’antenne téléphonique avant d’attaquer le poste frontalier de Petelcolé, à quelques kilomètres de Tera et sur la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. « Quatre véhicules ont été brûlés, un autre emporté », selon RFI, qui annonce un bilan de 3 policers morts et 7 blessés, dont 4 dans un état grave.

« Il y a eu une attaque du poste (de contrôle frontalier) de Petelkole dimanche (dans la) nuit. Deux policiers ont été tués et sept blessés », a précisé un élu du département de Téra, situé dans la région de Tillabéri dans l’ouest du Niger. « Nous revenons à l’instant de Petelkole, un troisième corps de policier a été retrouvé« , a de son côté affirmé un membre d’une délégation officielle de Téra qui s’est rendue sur les lieux de l’attaque.

En mai 2017, deux policiers nigériens et un civil avaient été tués dans une attaque contre le même poste de Petelkole. Les assaillants avaient emporté des armes et endommagé des véhicules.