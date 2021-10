Muhammadu Buhari: la monnaie numérique va aider le « Nigeria à lutter contre la corruption »

Arrivé lundi à Riyad, la capitale du Royaume d’Arabie saoudite, pour participer à la conférence du Future Investment Initiative Institute, le président nigérian Muhammadu Buhari, a prononcé son discours ce mardi 26 octobre 2021. Face à l’assemblée, le chef de l’Etat du Nigéria, a mis l’accent sur la monnaie numérique lancée par son pays cette semaine.

Le Nigéria a désormais sa monnaie électronique. Dénommée eNaira, cette monnaie numérique permettra à ce géant pays de l’Afrique de l’Ouest, de résister au vent de la numérisation monétaire qui défie progressivement les anciennes pratiques financières. Cette prouesse réalisée par le Nigéria a occupée une place de choix dans le discours du président Muhammadu Buhari lors de la conférence du Future Investment Initiative Institute qui se déroule actuellement à Riyad.

Soulignant que le Nigéria est le premier pays africain à se doter d’une monnaie numérique, Buhari a déclaré que cette « monnaie numérique et les pratiques de finance numérique aideront le Nigeria à lutter contre la corruption ». « Les investissements privés et publics doivent se concentrer sur la santé, l’éducation, l’éradication de la pauvreté, entre autres », ajoute le président du Nigeria.

Selon les propos de Buhari, le Nigeria se concentre sur l’investissement social, ainsi que sur les investissements dans l’alimentation et l’agriculture, et s’éloigne du pétrole.

Le Future Investment Initiative Institute, ou FII Institute, est une organisation à but non lucratif gérée par le Public Investment Fund, le principal fonds souverain d’Arabie saoudite. Elle a été annoncée en septembre 2017 par le Public Investment Fund, le principal fonds souverain d’Arabie saoudite, dans le cadre du programme Saudi Vision 2030 de réforme économique et sociale. Le conseil d’administration de l’Institut FII comprend SE Yasir Al-Rumayyan, SAR la princesse Reema bint Bandar Al Saud, SE Mohamed Alabbar, SE Matteo Renzi, le Dr Peter Diamandis , le professeur Tony F. Chan , le professeur Adah Almutairi et le PDG Richard Attias . Le premier conseil d’administration a eu lieu en avril 2020.