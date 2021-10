Mono – Descente de la DDAEP: plusieurs sacs de riz impropres à la consommation saisis

A l’approche des fêtes de fin d’année, plusieurs produits impropres à la consommation sont déversés sur le marché. Pour préserver la santé des populations, les structures techniques des ministères de l’agriculture et de la pêche et de l’industrie et du commerce font des descentes inopinées dans des points de vente pour le contrôle de produits. Une descente effectuée le mercredi dernier par la direction départementale de l’agriculture de l’élevage et de la pêche du Mono à Lobogo dans la commune de Bopa, a permis la saisie de plusieurs sacs de riz impropres à la consommation.

Selon les informations de « L’autre Figaro » rapportées par « L’Investigateur », les sacs de riz de 50 kg saisis dans une boutique à Lobogo contenaient du riz mélangé à des gravillons, des feuilles mortes, des débris de pierres et des tessons de bouteille.

Le contrôle mené par le service de Réglementation et Contrôle de la Direction départementale de l’agriculture de l’élevage et de la pêche du Mono a permis de détecter ces sacs de riz impropres à la consommation mais mis sur le marché.

À en croire le Chef service en charge de la Réglementation et du contrôle, Christian Agossa de la direction départementale en charge de l’agriculture du Mono, le propriétaire étant introuvable, les sacs de riz saisis ont été consignés à la Police Républicaine de Lobogo.

Par ailleurs, sur instruction du procureur de la République, la boutique du vendeur de ces sacs de riz est mise sous scellé. Les produits saisis sont destinés à la destruction par des services compétents afin d’éviter qu’ils se retrouvent à nouveau sur le marché.