Mondial 2022 (Q): plusieurs Écureuils déjà au Bénin

Plusieurs internationaux béninois sont déjà à Cotonou dans le cadre de la double confrontation face à la Tanzanie, comptant pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 sont de retour. Les troisième et quatrième journées des phases qualificatives de la compétition auront lieu en ce début du mois d’octobre. Egalement en course, le Bénin va livrer une double confrontation face à la Tanzanie. Les Écureuils se déplaceront à Dodoma pour affronter les Taifa stars, le 07 octobre 2021, avant de recevoir l’équipe tanzanienne, quatre jours plus tard au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Deux rencontres cruciales pour l’équipe béninoise qui doit empocher les six points de la victoire pour assurer la première place du groupe J, les Écureuils occupant actuellement la deuxième position dans le groupe J.

En prélude à cette double confrontation, plusieurs internationaux béninois sont déjà à Cotonou. C’est le cas de Michaël Poté qui a atterrit depuis hier dimanche à l’aéroport de Cotonou. L’attaquant de 37 ans a déjà rencontré les joueurs locaux convoqués dans le groupe par Michel Dussuyer. Selon le Team média officier, Olivier Verdon et Rodrigue Kossi arrivent ce lundi soir par le vol Turkisk. Le reste du groupe des expatriés arrive de la France cet après-midi par vol affrété par le gouvernement béninois.

Le groupe va entamer ce lundi les préparatifs pour cette double confrontation face aux Taifa Stars. L’équipe béninoise est attendue ce soir à partir de 17 heures, au stade Général Mathieu Kérékou pour sa première séance d’entrainement qui se tiendra à huis clos, selon les informations du journaliste Hugues Zinsou Zounon. L’équipe de Dussuyer effectuera mardi 5 octobre, sa seconde séance d’entrainement, toujours au stade de l’amitié Mathieu à 9h. A l’issu de ce dernier réglage, le groupe s’envolera pour la Tanzanie pour une rencontre prévue le 7 octobre à Benjamin Mkapa Stadium.

La semaine dernière, le sélectionneur national, Michel Dussuyer, a dévoilé la liste des joueurs retenus. Le technicien français a fait appel à un groupe de 25 Écureuils avec Sessi d’Almeida qui fait son retour dans le groupe.

La liste de Michel Dussuyer:

Gardiens de but:

,Saturnin Allagbé (Valenciennes/France), Marcel Dandjinou( JDR Stars/ Afrique du Sud) et Batori Douyeme ( Loto/ Bénin).

Défenseurs:

Khaled Adenon (Doxa katokopias/Chypre), Cédric Hountondji (Clermont/France), Moïse Adilehou ( Nac Breda/ Pays-Bas), David Kiki (Arda kazdhali/ Bulgarie), Olivier Verdon( Ludogorets/Bulgarie) Youssouf Assogba (Boulogne/ France), Bourou Samadou ( Asko de kara/ Togo), et Yohan Roche ( Adanaspor/Turquie).

Milieu de terrain:

, Jordan Adéoti (stade lavallois /France), Rodrigue Kossi (Club africain/Tunisie), Matteo Ahlinvi (Dijon/France), Anaane Tidjani (Doxa katokopias/Chypre), Junior Olaïtan (Ayema/Bénin), Sessi d’Almeida ( Valenciennes/France).

Attaque:

, Mickaël Poté ( Menemenspor/Turquie), Steve Mounié (Brest/France), Jodel Dossou(Clermont/ France), Cèbio Soukou (Sandhausen/Allemagne), Charbel Gomez (Amiens/ France), Roland Beakou( Buffles/Bénin)