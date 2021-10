Mondial 2022 (Q): la liste de Madagascar contre la RD Congo, Mombris et Fontaine absents

Battu lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, Madagascar devrait se relever lors de la double confrontation contre la RD Congo les 7 et 12 octobre 2021 dans le cadre des 3e et 4e journées.

Une mission qui s’annonce déjà compliquée mais le sélectionneur Eric Rabesandratana veut créer la surprise sans certains cadres de l’équipe. Les défenseurs Jerome Mombris de Guingamp et Thomas Fontaine sont out de la liste et remplacés par Sasha et Vanderstaeene ce dernier fera son baptême de feu avec les Barea.

La liste de Madagascar: