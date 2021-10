Méga-commande de 100 000 véhicules Tesla: Elon Musk gagne 36 milliards de dollars en une journée

Tesla, dopé à Wall Street par une méga-commande de 100.000 véhicules électriques du loueur Hertz, est entré lundi dans le club très sélect des entreprises valant plus de 1.000 milliards de dollars en Bourse. L’action de la société automobile a bondi de 12,7% propulsant son patron Elon Musk à des niveaux de fortune jamais atteints.

Les voitures électriques d’Elon Musk ont le vent en poupe. Tesla, dopé à Wall Street par une méga-commande de 100.000 véhicules électriques du loueur Hertz, est entré lundi 25 octobre dans le club très sélect des entreprises valant plus de 1.000 milliards de dollars en Bourse. Sur la seule journée de lundi, le patrimoine du fondateur de Tesla a fait un bond stratosphérique jamais vu de 36,2 milliards de dollars (20.463 milliards f CFA).

Selon le Bloomberg Billionaires Index, la fortune d’Elon Musk s’approche des 300 milliards de dollars. Hier, à la clôture de la Bourse de New York, elle atteignait précisément 289 milliards de dollars. Désormais très loin devant celle de Jeff Bezos (193 milliards de dollars) et de Bernard Arnault (163 milliards de dollars). Depuis le début de l’année, le patron de Tesla et Space X a vu son patrimoine bondir de 119 milliards de dollars.

Seuls Apple, Microsoft, Google et Amazon valent actuellement plus chers sur la place de New York. Et Tesla y vaut 12 fois plus que le plus gros vendeur de voitures aux États-Unis, General Motors. Cette flambée conforte aussi la place d’homme le plus riche au monde pour Elon Musk, qui selon le cabinet Factset, possède environ 17% des parts de l’entreprise.