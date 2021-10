Mamady Doumbouya rouvre la frontière Guinée-Sénégal fermée par Alpha Condé

Fermées depuis plus d’un an, les frontières entre la Guinée et le Sénégal sont désormais rouvertes. A l’arrêt depuis quelques mois, des camions ont été vus traversés de par et d’autres la frontière entre les deux pays.

Chose promise, chose faites. La réouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal annoncée par le colonel Doumbouya est passée du rêve à la réalité. Mardi 28 septembre, le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), qui a renversé le régime de Alpha Condé, a décidé « la réouverture de la frontière guinéo-sénégalaise à compter du mercredi 29 septembre 2021« .

Dans le communiqué rendu public à cet effet, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, nouveau chef de l’État guinéen, « instruit les services sanitaires ainsi [que] l’ensemble des forces de défense et de sécurité d’accroître la vigilance et la rigueur au niveau de tous les points de sortie et d’entrée« . L’attente n’a donc pas été longue puisque la frontière a été rouverte le mercredi 29 septembre 2021, au grand bonheur des commerçants.

Pour rappel, le président Alpha Condé, évoquant des menaces sécuritaires qui viendraient du Sénégal, avait fermé le 27 septembre 2020, la frontière entre les deux pays. La Guinée-Bissau et la Sierra Leone ont été concernées par la même mesure qui, intervenue à trois semaines de l’élection présidentielle du 18 octobre, avait été fortement critiquée par des organisations politiques et de la société civile guinéenne.