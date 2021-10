Mali: sur le départ, Barkhane neutralise 5 terroristes au nord du pays

En pleine réorganisation de son dispositif militaire au Sahel, l’opération Barkhane a annoncé avoir neutralisé au nord du Mali, 5 terroristes de la Katiba du Gourma, dont les identifications sont en cours.

L’opération a eu lieu au nord de Gossi, une localité située dans la région de Tombouctou dans le nord du Mali. « L’Opération Barkhane et des forces partenaires ont neutralisé 5 terroristes de la Katiba du Gourma du RVIM au nord de Gossi. Identités en cours de confirmation… », a annoncé ce lundi, Jean Philippe Mouille, chargé de Communication de la représentation Barkhane à Bamako.

« Il s’agit de Saghid Ag Alkhoror de nom de guerre Abu Nasser, successeur de 3A (Almansour Ag Alkassoum) et 4 de ses compagnons tués vendredi 16 octobre courant à Tin Assakok entre In Abelbel et Bambou par frappe de la force française Barkhane », a indiqué pour sa part, Fahad Ag Almahmoud, président de la Plateforme des mouvements du 14 juin (un groupe armé pro-gouvernemental).

Cette annonce intervient alors que l’opération française Barkhane, a engagé, mardi, la phase de transfert de ses bases militaires à la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies au Mali (MINSUMA) à Kidal au nord du Mali. «Un dernier convoi logistique est parti mardi à 5 heures, déclarait le colonel Ianni, porte-parole de l’état-major. Un détachement de Barkhane restera sur place pour conduire les formalités administratives et logistiques.» La Minusma, qui compte 1300 soldats (guinéens et tchadiens) sur place, pourra ensuite disposer du terrain et des infrastructures. Une centaine de soldats français y étaient installés. Barkhane continuera ses missions de «réassurance».