Mali: plusieurs morts et blessés dans une attaque armée à Tombouctou

L’armée malienne a repoussé ce dimanche, une attaque du poste d’Acharane, région de Tombouctou. Menée par des hommes armés non identifiés, l’attaque a fait un mort et 3 blessés dans le rang de l’armée. Quatre assaillants ont été neutralisés.

Les FAMa viennent de réagir vigoureusement ce matin, aux environs de 06h30, à une attaque du poste d’Acharane, région de Tombouctou par des éléments non encore identifiés, indique un communiqué des Forces Armées Maliennes, consulté par BENIN WEB TV, ce dimanche 17 octobre 2021. « Bilan provisoire : côté ami 01 mort, 03 blessés. Côté ennemi 04 morts abandonnés sur le terrain et plusieurs armes individuelles et collectives récupérées », précise le communiqué.

Le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d’attaques terroristes, notamment dans le nord, le centre et le sud du pays depuis 2012. L’arrivée au pouvoir des militaires, suscite l’espoir chez la majorité des maliens qui aspirent à un pays de stabilité sécuritaire.

Présentes au Mali depuis des années, les forces armées de l’opération Barkhane ont entamé leur départ dans le cadre de la réorganisation du dispositif militaire Français annoncée par le président Emmanuel Macron. Récemment, les derniers soldats de la base française de Kidal ont quitté le camp. Selon un responsable des soldats Français, les clés du camp de Kidal seront remises à la MINUSMA.