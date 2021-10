Lutte contre le terrorisme: la France déploie un avion super puissant au Sahel

La France renforce son arsenal militaire au Sahel. Un avion de patrouille maritime Atlantique 2 doté de Bombe type GBU-12 rejoint la Force Barkhane.

En pleine période de réorganisation de son dispositif militaire pour renforcer son combat contre le terrorisme, la France a déployé un avion de patrouille maritime Atlantique 2 doté de Bombe type GBU-12 au Sahel. Cet engin aérien a rejoint la Force Barkhane qui lutte contre le terrorisme au Sahel depuis plus de 5 ans.

L’Atlantique 2, véritable couteau suisse, il peut voler plus de 10H00 d’affilée pour recueillir du renseignement. Il dispose de bombes guidées de type GBU-12. Un atout pour lutter contre les groupes armés terroristes. Paris renforce son arsenal militaire au Sahel en pleine crise avec le Mali. La France s’oppose et menace les autorités maliennes qui sont en passe de boucler un accord militaire avec le groupe Wagner. Sauf que, le rapprochement diplomatique entre Bamako et Moscou crève encore plus les yeux . Jeudi, le ministre de la Défense malien a réceptionné 4 hélicoptères et des munitions en provenance de la Russie.

L’opération Barkhane est une opération militaire menée au Sahel et au Sahara par l’Armée française, avec une aide secondaire d’armées alliées, qui vise à lutter contre les groupes armés salafistes djihadistes dans toute la région du Sahel. Lancée le 1ᵉʳ août 2014, elle remplace les opérations Serval et Épervier.