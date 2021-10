Lutte contre la criminalité au Burkina Faso: plusieurs foyers de présumés délinquants démantelés

La police burkinabè a démantelé de nouveaux foyers de présumés délinquants à Ouagadougou, dans le cadre de sa lutte contre la criminalité urbaine. A l’issue de ses opérations, plus d’une dizaine d’individus appartenant à cinq (05) réseaux différents ont été interpellés.

Afin de permettre aux populations de se sentir mieux en sécurité et de vaquer librement à leurs occupations, la Police Nationale du Burkina Faso a mené des opérations de bouclage et de recherche, de personnes suspectes dans certaines zones de la ville de Ouagadougou dont Rimkièta, Gounghin, Kamboinsin, Dapoya, Bonheur-Ville, Karpala, Ragnongo, Zone 1, 1200 logements, Katr-yaar, Benogo, Wayalghin, Kossodo et Tanghin.

A l’issue des opérations, plus d’une dizaine d’individus appartenant à cinq (05) réseaux différents ont été interpellés. Ces présumés suspects s’adonnaient à des activités illicites telles les vols à main armée et à l’arrachée, les vols avec effraction et le trafic et la consommation de stupéfiants. Leurs modes opératoires étaient presqu’identiques. Ils filaient leurs victimes, souvent même jusque dans leurs domiciles, les dépouillaient de leurs objets de valeur dans des endroits où ils les savent vulnérables et n’hésitaient pas à faire usage de leurs armes en cas de résistance.

S’agissant des trafiquants de stupéfiants, ceux-ci faisaient venir leurs marchandises de certains pays voisins pour ensuite les écouler sur le marché. Au moment de leur interpellation, plusieurs objets ont été saisis entre leurs mains parmi lesquels (01) une Kalachnikov, trois (03) Pistolets Automatiques, des armes blanches, des engins à deux roues, des téléphones portables, des stupéfiants et divers autres matériels.