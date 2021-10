Lutte anti-covid: le Togo reçoit de nouvelles doses du vaccin chinois Sinovac

Dans le cadre de sa campagne de vaccination anti-covid en cours, le Togo a réceptionné ce mardi 26 octobre, plus de 700 000 doses de vaccin chinois Sinovac.

Le Togo a officiellement réceptionné ce mardi, 702.000 nouvelles doses du vaccin chinois Sinovac. Le lot, obtenu via le mécanisme Covax, a été accueilli à l’aéroport international de Lomé par le ministre de la santé, entouré des responsables de la riposte anti-Covid, et des partenaires onusiens.

Les 702.000 doses constituent le plus gros lot de vaccins reçu par le pays depuis mars 2021 marquant le début de la vaccination. Ce qui porte à un peu plus d’un million, le nombre de doses de Sinovac reçues via l’initiative Covax. Pour les autorités sanitaires, c’est un important coup de pouce à la stratégie vaccinale déployée par le Gouvernement, et qui doit permettre d’immuniser au moins 60% de la population cible. A ce jour, plus d’un million de personnes ont été vaccinées au Togo.