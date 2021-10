L’Union européenne promet 1 milliard d’euros à l’Afghanistan dirigé par les Talibans

A la suite de la rencontre de mardi avec les responsables talibans, l’Union européenne a décidé d’apporter une aide d’un milliard d’euros (environ 1,2 milliard de dollars) à l’Afghanistan.

Des émissaires de l’Union européenne ont rencontré mardi des responsables talibans à Doha au Qatar pour discuter de la crise en Afghanistan. A la suite des discussions, l’UE a pris la résolition d’aider le pays en octroyant une aide financière d’un milliard d’euros. Selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, il s’agit d’une aide apportée « pour éviter un effondrement humanitaire et socio-économique majeur ».

« Nous devons faire tout notre possible pour éviter un effondrement humanitaire et socio-économique majeur en Afghanistan. Nous devons le faire rapidement », a déclaré von der Leyen, observant que l’hiver approchait. « Nous avons été clairs sur nos conditions pour tout engagement avec les autorités afghanes, y compris sur le respect des droits de l’homme. Jusqu’à présent, les rapports parlent d’eux-mêmes. Mais le peuple afghan ne doit pas payer le prix des actions des talibans », a-t-elle déclaré.

Cette aide financière devrait être attribuée à des organisations humanitaires travaillant en Afghanistan et dans les pays voisins afin d’atteindre les afghans. Il s’agit d’une stratégie de l’UE pour éviter une vague de demandeurs d’asile afghans essayant d’entrer dans le bloc, comme cela s’est produit en 2015 avec des Syriens fuyant leur guerre. Le calcul de Bruxelles est que donner de l’argent pour aider à stabiliser l’Afghanistan dirigé par les talibans et aider les pays entre lui et l’Europe pourrait endiguer tout flux.