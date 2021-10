L’Union Africaine dépêche une mission en Libye en vue de la prochaine élection présidentielle

Des émissaires de l’Union Africaine ont entamé ce mardi, une mission diplomatique en Libye dans le cadre de la prochaine élection présidentielle prévue dans deux mois.

Une délégation de l’Union Africaine est arrivée en Libye ce mardi 19 octobre 2021. Pour une semaine, cette délégation va s’entretenir avec les principaux acteurs de la vie politique libyenne. Composée d’une dizaine de membres, la délégation a été mandatée par le président congolais Denis Sassou-Nguesso. La mission de cette délégation consiste à évaluer si les conditions sont réunies pour la tenue du scrutin du 24 décembre.

« Le président Mohammed el-Menfi va nous recevoir. Nous allons rencontrer aussi le président du Haut Conseil d’État, Khaled al-Michri, qui siège également à Tripoli. Nous allons rencontrer le Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah et probablement nous irons à Benghazi, à la rencontre de monsieur Aguila Salah, le président du Parlement », a déclaré Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères qui fait partie de la délégation.

« L’Union africaine reste attachée à l’idée que les forces étrangères et leurs supplétifs -les mercenaires en tous genres- quittent le pays, pour permettre un scrutin libre, équilibré et transparent. Et puis, avec courtoisie, nous allons essayer d’attirer leur attention sur le sort des migrants. Le respect des droits de l’homme est quelque chose de fondamental pour nous, donc on ne peut pas laisser ces gens subir des traitements inhumains, comme si c’était des bêtes de somme. Mais l’objet principal de la mission, c’est de s’assurer que le processus devant aboutir à l’élection présidentielle est bien en marche, que les choses s’organisent dans les délais. C’est cela principalement », a-t-il ajouté.