L’Ouganda veut que les enfants espionnent leurs parents, dénoncent leurs richesses illicites

En Ouganda, les autorités chargées de la lutte contre la corruption ont déclaré qu’elles utiliseraient de nouvelles stratégies pour lutter contre le fléau, notamment en amenant les enfants à surveiller leurs parents.

Ce sont désormais les enfants qui serviront de police anti-corruption en Ouganda ceci dans le cadre d’une nouvelle stratégie envisagée par l’instance gouvernementale ougandaise de la lutte contre la corruption dans le pays. Selon BBC, la patronne de l’Inspection du gouvernement Beti Kamya a déclaré à une délégation de diplomates de l’Union européenne que son bureau entendait innover dans la lutte contre la corruption en utilisant des méthodes qui ne nécessiteront pas beaucoup d’argent.

« Nous voulons que les écoliers du primaire reconnaissent les richesses illicites à la maison et demandent à leurs parents si leur salaire peut se permettre cette nouvelle voiture chère… la maison luxueuse, l’éducation à l’étranger et les vacances à l’étranger », a indiqué Beti Kamya. « Nous voulons que les enseignants des écoles chics donnent des devoirs aux enfants de 10 ans en cinquième année pour écrire le nom de leur père, son lieu de travail, son titre, la voiture qu’il conduit, son coût et une photo de leur maison. C’est ainsi que nous avons l’intention de descendre l’échelle », a-t-elle ajouté.

On ne sait pas si les informations recueillies dans les devoirs des élèves seront partagées avec les autorités anti-corruption. Toutefois, la cheffe de la lutte contre la corruption en Ouganda, assure que son équipe encouragerait les écoles, avec l’aide du ministère de l’Éducation, à tenir des discussions dans les salles de classe sur la corruption, rapporte BBC.