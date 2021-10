L’opposant russe Alexeï Navalny lauréat du prix Sakharov 2021 du Parlement européen

Le prix Sakharov du Parlement européen a été remis mercredi à l’opposant russe Alexeï Navalny. Les eurodéputés ont décerné le prix lors d’une séance du Parlement à Strasbourg.

Le Parlement européen a décerné mercredi le prix Sakharov de défense des droits de l’Homme et de la liberté de pensée pour l’année 2021, à l’opposant russe Alexeï Navalny. La vice-présidente du Parlement européen, Heidi Hautala, a souligné dans une déclaration à la presse que le prix avait été décerné à Navalny lors d’une séance tenue au siège du Parlement dans la ville française de Strasbourg.

De son côté, le président de cette assemblée, l’Italien David Sassoli, a déclaré que « Navalny a combattu sans répit la corruption du régime de Vladimir Poutine et a contribué à dénoncer les violations, à travers ses comptes sur les réseaux sociaux et ses campagnes politiques. Cela lui a coûté sa liberté et presque sa vie ». Sassoli a expliqué que Navalny avait été empoisonné et écroué parce qu’il avait le soutien de millions de Russes.

Le président du Parlement européen a souligné que l’Union européenne salue « l’extraordinaire courage personnel » de Navalny, et a appelé à sa libération immédiate. Le 17 janvier, les autorités russes ont arrêté Navalny à son arrivée à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou, en provenance d’Allemagne, où il a passé 5 mois à être soigné.

Le lendemain, un tribunal russe a statué que Navalny devrait être placé en détention pour 30 jours, à la suite d’une demande du ministère de l’Intérieur, pour « violation répétée des conditions du contrôle judiciaire». En protestation contre l’arrestation de Navalny, des manifestations ont éclaté le 23 janvier, en Russie, et auxquelles des dizaines de milliers de personnes dans tout le pays ont participé. La police russe avait mené une grande vague d’arrestations en vue de juguler ces mouvements protestataires.

Le 2 février, la justice russe a condamné Navalny à 3 ans et demi de prison avec exécution immédiate, pour « une affaire d’escroquerie dans laquelle une condamnation avec sursis avait été prononcée contre lui ».