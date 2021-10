Lomé: un sommet conjoint ONU-Togo annoncé sur la cybercriminalité

La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et le Togo vont conjointement organiser un sommet sur la cybercriminalité à Lomé, la capitale togolaise. Prévu pour fin octobre, ce sommet permettrait de faire l’état des lieux en ce qui concerne la cybercriminalité sur le continent africain.

Lomé abritera les 25 et 26 octobre prochain, un Sommet de la cybersécurité. L’événement, qui est une première du genre sur le continent de par son caractère, est co-organisé par la République Togolaise et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

Sont notamment attendus, des Chefs d’État et de Gouvernement, des acteurs du secteur privé ainsi que des leaders de la Société civile et des experts en cybersécurité. L’ambition de ce dialogue de haut niveau, est “de formuler des pistes de coopération et de coordination pour répondre aux enjeux pressants de cybersécurité”, dans un contexte marqué par la prolifération des menaces cybercriminelles.

Dans les faits, il s’agira d’explorer et évaluer l’état de la cybersécurité sur le continent du point de vue de plusieurs éléments constitutifs, de faire le point sur la coopération régionale et internationale en la matière, notamment dans le cadre de l’application des textes internationaux, et de fournir des recommandations politiques aux dirigeants.

Le Togo, qui est en pleine transformation digitale et qui aspire à devenir un hub logistique et financier sécurisé, présentera au cours de ces assises, son modèle, axé sur une approche PPP et de synergie entre les ressources. Le pays s’est en effet doté en mars dernier, d’un centre de réponse d’urgence aux cyberattaques (CERT).

Il y a deux ans, une première institution en charge de la cyberdéfense continentale, Cyber Defense Africa, a été également créée en partenariat avec Asseco Poland, le leader mondial de la technologie informatique, toujours sous l’égide du Togo.

Récemment, l’Assemblée nationale togolaise a autorisé le Gouvernement à ratifier la Convention de l’UA de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Le texte proposé par l’exécutif, détermine les règles de sécurité essentielles à la mise en place d’un espace numérique crédible pour les transactions électroniques, la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la cybercriminalité.