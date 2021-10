L’Irak annonce l’arrestation d’un leader de l’EI recherché par Washington

L’Irak a annoncé ce lundi, l’arrestation de Sami Jasim al-Jaburi, un leader de l’organisation djihadiste Etat Islamique activement recherché par les Etats-Unis.

De sources officielles irakiennes, on apprend ce lundi, que les services de renseignements irakiens ont capturé, lors d’une opération hors d’Irak, un leader du groupe État islamique (EI), Sami Jasim al-Jaburi. Selon les détails, Sami Jasim al-Jaburi a été capturé dans une opération des services de renseignements « à l’extérieur des frontières » irakiennes, a tweeté le Premier ministre d’Irak, Moustafa al-Kazimi.

Sami Jasim al-Jaburi est « considéré comme l’un des plus recherchés au niveau international, et il est proche de l’actuel chef de l’organisation » djihadiste, Abou Ibrahim al-Hachemi al-Qourachi, selon un communiqué des forces de sécurité. Le communiqué le présente comme « le superviseur des dossiers financiers et économiques de l’organisation terroriste EI ».

Washington offre une récompense de cinq millions de dollars pour toute information concernant ce responsable ayant joué «un rôle essentiel dans la gestion des finances» de l’EI, selon le département d’État américain.