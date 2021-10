L’Inde teste un missile balistique à capacité nucléaire de 5 000 km

En pleine tension frontalière avec la Chine dans l’est du Ladakh, l’Inde montre du muscle en procédant à un test de missile balistique longue portée, rapporte le portail d’information Nikkei Asia.

Selon les informations, l’Inde a effectué un test de son missile balistique sol-sol à capacité nucléaire Agni-5, qui peut frapper des cibles à des distances allant jusqu’à 5 000 km avec « un très haut degré de précision. » Selon un communiqué du ministère indien de la défense, ce « lancement réussi » du missile a été effectué mercredi à 19h50, heure locale, depuis l’île APJ Abdul Kalam, dans l’État d’Odisha.

Le même communiqué explique que le test de l’Agni-5 est conforme à la politique déclarée de l’Inde d’avoir une « dissuasion minimale crédible » qui sous-tend son engagement à ne pas utiliser d’abord les armes nucléaires dans un conflit.

Capacité du missile

Développé par l’Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense, le missile, qui utilise un moteur à combustible solide à trois étages, a été testé pour la première fois en 2012. Le missile balistique intercontinental de 17,5 mètres de long et 50 tonnes peut transporter une ogive nucléaire de plus de 1 tonne, et peut être transporté et lancé rapidement de n’importe où.

L’Agni-5 « est capable de neutraliser des cibles menaçant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde », a tweeté jeudi le lieutenant-colonel Abhinav Navneet, porte-parole du ministère de la Défense. La série de missiles Agni a été conceptualisée dans les années 1980 en pensant aux menaces du Pakistan et de la Chine voisins.

Les analystes soulignent que l’Inde a déjà effectué plusieurs tests de l’Agni-5, mais disent que le dernier lancement doit être lu dans le contexte de l’échec des pourparlers militaires indo-chinois du 10 octobre pour résoudre la crise frontalière de 17 mois dans l’est du Ladakh entre les deux pays. « C’est un signal à Pékin que l’Inde peut utiliser [le missile] en cas de besoin », a déclaré à Nikkei Asia NC Bipindra, un expert de la défense et des affaires stratégiques basé à New Delhi et rédacteur en chef du portail d’information Defence Capital.