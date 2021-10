Libye: le siège du ministère des sports attaqué par des hommes armés

Le siège du ministère libyen des sports a été pris d’assaut mercredi par un groupe armé et plusieurs employés de l’institution ont été agressés, rapporte le ministre libyen des Sports, Abdel-Shafi Al-Juweifi.

« Des hommes armés hors-la-loi ont pris d’assaut le siège du ministère des Sports à Tripoli pendant la journée, ont intimidé les travailleurs et ont altéré les bureaux et l’équipement du ministère », a déclaré le ministre des sports cité par Libya Review. Après avoir condamné cette attaque, le ministre a appelé son homologue de l’intérieur à ouvrir une enquête sur l’incident et à traduire les auteurs en justice.

Cette attaque intervient alors que le pays est à quelques semaines d’une élection présidentielle prévue pour se tenir en décembre prochain. Une conférence internationale a eu lieu cette semaine pour rassembler toutes les partie prenante d’un accord de paix conclut plus tôt cette année, autour du processus.

La Libye est en proie à un conflit depuis le renversement du leader de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. En mars, les efforts de médiation internationale ont abouti à la création du gouvernement d’unité nationale (GNU), qui doit conduire le pays aux élections de décembre.