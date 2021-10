Liberia: pour avoir rendu 50 000 dollars à son propriétaire, un conducteur de moto-taxi décoré par George Weah

Au Liberia, Emmanuel Tuloe, un adolescent, est devenu un héros national après avoir trouvé 50 000 dollars et les avoir rendus à son propriétaire légitime. Le président Geroge Weah a récompensé le jeune homme avec 10 000 USD, 2 motos et une bourse d’études jusqu’au niveau master.

Pour avoir rendu 50 000 dollars perdu, Emmanuel Tuloe, 18 ans. Conducteur de moto-taxi au Liberia, devient héros national. Emmanuel conduisait sa moto-taxi sur une autoroute, mardi 12 octobre, lorsqu’il a repéré un sac en plastique sur la chaussée. Ce dernier contenait une grosse somme d’argent.

«J’ai eu peur car qu’il y en avait beaucoup. J’ai ramené le sac à la maison et l’ai confié à ma tante pour qu’elle le garde jusqu’à ce qu’on le réclame», a-t-il déclaré. Le même jour, Musu Yancy, la femme d’affaires qui avait perdu son pactole dans des circonstances non précisées, est intervenue à la radio «pour lancer un appel». Emmanuel l’a entendu et a choisi de lui rendre son bien, à la grande satisfaction de la Commission anticorruption libérienne, qui l’a félicité.

Louanges et menaces

La Commission anti-corruption libérienne a félicité Emmanuel Tuloe pour avoir rendu l’argent. Selon l’adolescent, si de nombreux Libériens louent ses actions, d’autres, dont certains amis, se moquent de lui pour l’avoir fait. « Depuis ma décision, lorsque j’ai une panne sur l’autoroute et que certains de mes amis me voient, ils ne m’aident pas. Ils disent que j’ai été stupide », déclare-t-il depuis sa ville natale de Gbolor Dialla, à la frontière avec la Côte d’Ivoire.

« Ils me disent que je ne serai jamais riche de mon vivant et que parce que j’ai rendu une telle somme d’argent, je vais vivre et mourir pauvre ». Emmanuel Tuloe aurait également reçu des menaces pour ses actions. Il défend fermement son honnêteté, conseillant aux autres de rendre l’argent, les téléphones portables ou les autres objets qu’ils peuvent trouver. « Si le propriétaire le demande, ils devraient le rendre car nous ne connaissons pas l’avenir ».

La femme d’affaires a récompensé Emmanuel Tuloe en espèces et du matériel d’une valeur d’environ 1 500 dollars. Il compte partager la récompense avec certains de ceux qui voyageaient avec lui sur sa moto. « Mais le matelas que j’ai reçu ira à ma grand-mère ».

De l’obscurité au héros national

Dans un pays fragilisé par les guerres civiles et une pauvreté endémique, Emmanuel devient héros national. Le président Weah a demandé à rencontrer le jeune homme. Le président George Weah a promis d’accorder à Emmanuel Tuloe l’un des plus hauts ordres de distinction du Libéria pour sa démonstration exceptionnelle d’honnêteté et de sincérité.

Lors d’une réunion avec Emmanuel, le président Weah a également offert au jeune homme une bourse d’études pour qu’il puisse fréquenter l’école de son choix au Libéria, jusqu’au niveau Master. « Cette bourse est un geste personnel de ma part et de celle de ma famille, et sera valable que je sois président du Liberia ou non », a déclaré le président Weah.

« Je tiens à vous informer que, lors de la prochaine cérémonie d’investiture nationale, vous serez reconnu et honoré par l’un des plus hauts ordres de distinction du Liberia pour votre honnêteté », lui a dit le président Weah. « En outre, je vous remets, ci-joint, une somme de dix mille (10 000,00 USD) dollars américains, ainsi que deux (2) motos neuves pour que vous puissiez améliorer votre situation et subvenir à vos besoins financiers ».

Le Président a également indiqué : « Vous êtes un champion, Emmanuel, et nous sommes tous très fiers de vous. Bien que l’on dise souvent que la vertu est sa propre récompense, je crois que vous devriez être récompensé en plus pour cet acte vertueux, qui a apporté un sauvetage et un soulagement miraculeux à une femme d’affaires qui travaille dur. »