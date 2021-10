Libérée, Britney Spears fête sa victoire en posant complètement nue (Photo)

Après une longue bataille juridique, Britney Spears est désormais libre de la tutelle de son père. Et depuis l’annonce ce mercredi par un tribunal de Los Angeles, la star de la pop s’affiche complètement nue sur Instagram.

Enfin libre !

Depuis 2008, Britney Spears était sous la tutelle de son père. Celui-ci contrôlait ses finances ainsi que sa vie privée. Qualifiant cette situation d’« abusive », la chanteuse avait demandé la levée de cette mesure. Conformément à son souhait, un tribunal de Los Angeles (Californie) a décidé, mercredi 29 septembre, de retirer sa tutelle à M. Jamie.

Histoire de célébrer sa victoire juridique, Britney Spears s’affiche dans le plus simple appareil sur son compte Instagram. Bien dans sa tête et dans son corps, la star n’a pas hésité à prendre la pose nue et à partager les photos sur son compte Instagram, qu’elle a rouvert, en prenant soin de cacher ses tétons et ses parties intimes avec de petites fleurs.

«Jouer dans le Pacifique n’a jamais fait de mal à personne», a-t-elle écrit en légende, avant de couper l’herbe sous le pied de ceux qui penseraient que les clichés ont été photoshopés à cause des courbes de la baignoire derrière elle. «Aucune retouche», a fait savoir Britney, qui est au centre d’un documentaire de Netflix.