Les Togolais pourront bientôt passer d’un opérateur télécoms à un autre sans changer de numéro

Connexion instable, tarifs élevés de communication (…), le Togo pourrait bientôt trouver une solution palliative à ces différents problèmes. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) du pays, envisage un mécanisme de portabilité des numéros mobiles pour passer d’un opérateur mobile à un autre, sans changer de numéro.

Au Togo, les abonnés mobiles pourraient bientôt avoir la possibilité de changer d’opérateur téléphonique, tout en conservant leur numéro d’origine. Ceci, par exemple, en cas d’insatisfaction sur la qualité de service, ou pour bénéficier de meilleures offres et tarifs disponibles chez le concurrent. Ce mécanisme, appelé “Portabilité” est envisagé par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).

L’institution vient d’ailleurs de lancer dans ce sens, avec l’aval du ministère de l’économie numérique, une consultation publique. Cette consultation, programmée jusqu’au 31 octobre prochain, revêt un double objectif : expliquer au public, les avantages de la portabilité des numéros mobiles et les conditions de mise en œuvre de ce dispositif qui “constitue un véritable levier de concurrence pour dynamiser le marché au Togo”, et recueillir l’avis des consommateurs et des opérateurs.

Votre avis nous intéresse!

Voici le lien pour répondre au questionnaire sur la portabilité des numéros mobiles au Togo.

Par avance, merci https://t.co/aRgP98fIMo — ARCEP TOGO (@ArcepTogo) October 21, 2021

Elle sera réalisée à travers différents canaux, notamment des campagnes d’appel sortant, un canal USSD (*800#), le site web de l’Arcep, ou encore les associations de consommateurs. Pour rappel au Togo, le marché de la téléphonie mobile est jusque-là partagé par deux opérateurs, Togocom et Moov Africa Togo.