Les forces camerounaises et nigérianes neutralisent plusieurs terroristes dans le nord du Nigéria

Les forces armées du Nigéria et du Cameroun ont mené une opération conjointe contre les insurgés du groupe djihadiste Boko Haram/ISWAP et en ont éliminé plusieurs, rapportent le Daily Post.

Selon un communiqué du porte-parole de l’armée du Nigéria, le général de brigade Onyema Nwachukwu, le militaire nigérians de la Force opérationnelle interarmées, Opération Nord-Est HADIN KAI (OPHK) aux côtés de la Force de défense camerounaise ont éliminé quatre combattants de Boko Haram/ISWAP, lors d’une bataille lundi à la base d’opérations avancée (FOB) dans la région de Wulgo dans l’État de Borno, au nord du Nigéria.

Selon le haut gradé de l’armée, les forces militaires ont réagi à une attaque des insurgés qui avaient tenté de mener une incursion dans la base militaire de la région. Le porte-parole a déclaré qu’ils avaient été assistés par les forces camerounaises alors qu’ils avaient poursuivi les terroristes après leur retraite. Trois fusils AK 47, six chargeurs et 50 cartouches de 7,62 mm spéciales ont été récupérés et quatre terroristes ont trouvé la mort.

« Les terroristes ont été brûlés au point d’être méconnaissables, alors que leur camion équipé de canons antiaériens a écrasé un engin explosif improvisé (IED) », a ajouté Nwachukwu. Les troupes continuent d’exploiter la zone générale pour éliminer les terroristes survivants, a ajouté l’officier porte-parole de l’armée nigériane. Cette opération intervient seulement quelques jours après l’annonce par l’armée, de la mort du chef de l’IWAP. Le groupe n’a pas encore confirmé.